Зубков: Интерес Фенербахче? Турецким СМИ нужны сенсации
Слухи остаются слухами
Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков, выступающий на правах аренды за "Ференцварош", в эфире ТК Футбол прокомментировал трансферные слухи об интересе к нему со стороны "Фенербахче".
- Турецким СМИ уже не о чем писать кроме этого. Им нужны какие-то сенсации. Политика в Турции такова: они приглашают суперфутболистов в некоторые топ клубы, таким образом поднимают чемпионат.
- Вы уже стали чемпионом в Украине и Венгрии. Где еще хотите получить золотые медали?
- Посмотрим-посмотрим...
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Источник:ТК Футбол
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