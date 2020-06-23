Зубков: Интерес Фенербахче? Турецким СМИ нужны сенсации

Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков, выступающий на правах аренды за "Ференцварош", в эфире ТК Футбол прокомментировал трансферные слухи об интересе к нему со стороны "Фенербахче".

- Турецким СМИ уже не о чем писать кроме этого. Им нужны какие-то сенсации. Политика в Турции такова: они приглашают суперфутболистов в некоторые топ клубы, таким образом поднимают чемпионат.

- Вы уже стали чемпионом в Украине и Венгрии. Где еще хотите получить золотые медали?

- Посмотрим-посмотрим...