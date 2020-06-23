  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зубков: Интерес Фенербахче? Турецким СМИ нужны сенсации
В тренде

Зубков: Интерес Фенербахче? Турецким СМИ нужны сенсации

Наши за границей
(1 голосов)

Слухи остаются слухами

Зубков: Интерес Фенербахче? Турецким СМИ нужны сенсации
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков, выступающий на правах аренды за "Ференцварош", в эфире ТК Футбол прокомментировал трансферные слухи об интересе к нему со стороны "Фенербахче".

- Турецким СМИ уже не о чем писать кроме этого. Им нужны какие-то сенсации. Политика в Турции такова: они приглашают суперфутболистов в некоторые топ клубы, таким образом поднимают чемпионат.

- Вы уже стали чемпионом в Украине и Венгрии. Где еще хотите получить золотые медали?

- Посмотрим-посмотрим...

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фенербахче (Стамбул) Шахтер (Донецк) Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...