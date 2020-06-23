Ярмоленко не попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Тоттенхэмом

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав своей команды на выездной матч 31-го тура АПЛ против Тоттенхэма.

Андрей начнет поединок в запасе.

Напомним, что матч начнется в 22:15.

Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.