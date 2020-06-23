Ярмоленко не попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Тоттенхэмом
Андрей в заявке, но на лавке
Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав своей команды на выездной матч 31-го тура АПЛ против Тоттенхэма.
Андрей начнет поединок в запасе.
Напомним, что матч начнется в 22:15.
Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Our line-up tonight... ⚒#TOTWHU pic.twitter.com/7brM2qDcMk— West Ham United (@????) (@WestHam) June 23, 2020
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
23.06.2020 в 21:58
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