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Ярмоленко не попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Тоттенхэмом

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(1 голосов)

Андрей в заявке, но на лавке

Ярмоленко не попал в стартовый состав Вест Хэма на матч с Тоттенхэмом
Новина українською

Украинский вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав своей команды на выездной матч 31-го тура АПЛ против Тоттенхэма.

Андрей начнет поединок в запасе.

Напомним, что матч начнется в 22:15.

Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Андрей Ярмоленко Тоттенхэм (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
23.06.2020 в 21:58
Не удивительно
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