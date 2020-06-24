Альбасете - Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды
Альбасете - Лас-Пальмас: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.06.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
В двух последних матчах "Альбасете" Романа Зозули добыл четыре очка. Это стало серьезным подспорьем в борьбе за выживание, которая, очевидно, продлится до заключительного игрового дня. В 31-м туре "Альбасете" сыграет против "Лас-Пальмаса".
Начало матча – 24.06.2020 в 22:45. Прямая видеотрансляция поединка – на нашем сайте благодаря сигналу MEGOGO.
Смотрим вместе. Доступно без регистрации.
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