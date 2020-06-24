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Альбасете - Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды

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Альбасете - Лас-Пальмас: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 24.06.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Альбасете - Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Сегунды
UA-Футбол
Новина українською

В двух последних матчах "Альбасете" Романа Зозули добыл четыре очка. Это стало серьезным подспорьем в борьбе за выживание, которая, очевидно, продлится до заключительного игрового дня. В 31-м туре "Альбасете" сыграет против "Лас-Пальмаса".

Начало матча – 24.06.2020 в 22:45. Прямая видеотрансляция поединка – на нашем сайте благодаря сигналу MEGOGO.

Смотрим вместе. Доступно без регистрации.

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В статье: Роман Зозуля Чемпионат Испании Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Альбасете
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