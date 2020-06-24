Лунин: Три очка в дерби! Нужно продолжать в том же духе

Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин эмоционально высказался в своем Инстаграме после победы в матче со "Спортингом" (1:0).

"Три очка в дерби! Тяжелая игра и важная победа. Нужно продолжать в том же духе", — написал Лунин.

Напомним, что свой следующий матч астурийцы сыграют уже завтра, 25 июня, когда в Овьедо приедет "Фуэнлабрада" (начнется матч в 22.45).