Лунин: Три очка в дерби! Нужно продолжать в том же духе
Украинский голкипер "Овьедо" Андрей Лунин эмоционально высказался в своем Инстаграме после победы в матче со "Спортингом" (1:0).
"Три очка в дерби! Тяжелая игра и важная победа. Нужно продолжать в том же духе", — написал Лунин.
Напомним, что свой следующий матч астурийцы сыграют уже завтра, 25 июня, когда в Овьедо приедет "Фуэнлабрада" (начнется матч в 22.45).
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