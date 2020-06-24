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Панков: В Украине Милевский  – это серьезный бренд

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Агент рассказал о своей работе с поэтажным форвардом

Панков: В Украине Милевский  – это серьезный бренд
Новина українською

Футбольный агент Александр Панков рассказал о популярности своего клиента Артема Милевского.

– Тебя воспринимают как агента Артема Милевского, а не как Александра Панкова. Тебя это не задевает?

– Я знал, что так будет. В Украине Артем Милевский – это серьезный бренд, серьезное имя, квалифицированный футболист, сильно раскрученный, со своими историями, зашкварами и победами. До сотрудничества с Артемом у меня было 60 человек.

Я знал, что когда я начну с ним работать, меня будут с ним позиционировать. В Украине по медийности Зинченко стоит на первом месте, Милевский – на втором. Я не стал этому противиться: устал рассказывать, что у меня есть Чигринский, Хачериди, Селин и другие.

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- Кто кому нужнее: ты Милевскому или он тебе?

- Это тяжело сказать. Мы дополняем друга друга. Он дополняет своей харизмой, футбольными качествами. Мне легко с ним работать. И ему со мной. Я ему брат, хороший друг, который всегда подставит плечо. Это для любого моего футболиста так.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Брест) Александр Панков
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