Агент: В Украине не все воспринимают Милевского как украинца

Агент Артема Милевского Александр Панков рассказал о российском периоде игрока в "Тосно", за который футболист играл в сезоне 2016-17.

- Когда Милевский переходил в "Тосно", какие ещё варианты были из России?

- Мы три дня вели очень динамично и круто переговоры с "Крыльями Советов". Это было после "Хайдука". Корниленко через сестру Артёма нашел его номер телефона. Тогда у Самары сломался Яхович. Корнила свел нас с клубом. Мы даже обсудили некоторые условия и срок контракта. Самарцы говорили, что все будет хорошо. Тогда Франк Веркаутерен был тренером. Мы уже паковали чемоданы, смотрели билеты, изучали варианты, как нам добраться до Самары. Через два дня нам позвонили и сказали, что тренер категорически против. Условия для "Крыльев" были подъёмные. Артём тогда был свободным: он находился в тонусе.

- У Артёма были проблемы в России из-за того, что он украинец?

- Здесь в Украине не все воспринимают Артёма как украинца. Он родился в Беларуси и до 15 лет жил там. Ему попало на первых порах.

Я до сих пор считаю, что переход в "Тосно" был нашей ошибкой. Я говорю чисто за футбольную часть. Мы не усекли одну вещь, хотя нас убеждали, что будет все норм. Это лимит. В ФНЛ могут играть три иностранца. Тогда в клубе были любимчик Вагиз Галиулин, капитан Младен Кашчелан и Раде Дугалич. Кашчелан был неприкасаем: делал свою работу и играл в опорной зоне. Но нам говорили, что все будет ок, Тема наберёт кондиции и Галиулин сядет в запас.