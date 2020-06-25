Руслан Малиновский отличился зрелищным голом в ворота Лацио. ВИДЕО

В 27-м туре Серии А "Аталанта" принимает "Лацио" и матч выдался результативным. По состоянию на 75-ю минуту счет 2:2, а один из голов забил полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. "Лацио" отбился от подачи углового, однако пошла атака вторым темпом, мяч на подступах к штрафной площади получил Малиновский и выстрелил, словно из пращи – красота!

Для Руслана Малиновского это пятый гол в Серии А и шестой за "Аталанту" в целом.