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Руслан Малиновский отличился зрелищным голом в ворота Лацио. ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Напомнил о себе

Руслан Малиновский отличился зрелищным голом в ворота Лацио. ВИДЕО
UA-Футбол
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В 27-м туре Серии А "Аталанта" принимает "Лацио" и матч выдался результативным. По состоянию на 75-ю минуту счет 2:2, а один из голов забил полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. "Лацио" отбился от подачи углового, однако пошла атака вторым темпом, мяч на подступах к штрафной площади получил Малиновский и выстрелил, словно из пращи – красота!

Для Руслана Малиновского это пятый гол в Серии А и шестой за "Аталанту" в целом.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Чемпионат Италии Лацио (Рим)
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Комментарии (4)
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adidas77 (Cумы)
25.06.2020 в 00:43
Гол просто потрясающий забил Руслан!Аталанту с заслуженной победой, классный камбэк!
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.06.2020 в 00:34
замечу, что фрагменты матча с российского канала! как так??? потреоды, фас!
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0
-4
adidas77 (Cумы)
25.06.2020 в 00:42
Ты шо конченный?! Хотя что я спрашиваю, понятно что да!
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.06.2020 в 00:33
Для Руслана Малиновского это пьятый гол в Серии А и шестой за "Аталанту" в целом. (с) - именно ПЬЯТЫЙ!
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0
-2


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