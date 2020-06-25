Руслан Малиновский отличился зрелищным голом в ворота Лацио. ВИДЕО
Напомнил о себе
В 27-м туре Серии А "Аталанта" принимает "Лацио" и матч выдался результативным. По состоянию на 75-ю минуту счет 2:2, а один из голов забил полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский. "Лацио" отбился от подачи углового, однако пошла атака вторым темпом, мяч на подступах к штрафной площади получил Малиновский и выстрелил, словно из пращи – красота!
Для Руслана Малиновского это пятый гол в Серии А и шестой за "Аталанту" в целом.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
adidas77 (Cумы)
25.06.2020 в 00:43
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.06.2020 в 00:34
Ответить
0
-4
adidas77 (Cумы)
25.06.2020 в 00:42
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.06.2020 в 00:33
Ответить
0
-2
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...