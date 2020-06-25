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Руслан Малиновский получил самый высший балл за матч Аталанты с Лацио

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Среди игроков обеих команд - по версии WhoScored

Руслан Малиновский получил самый высший балл за матч Аталанты с Лацио
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Британский аналитический и статистический портал WhoScored выставил оценки за матч итальянской Серии А "Аталанта" - "Лацио" 3:2, в котором хозяева проигрывали 0:2, но в итоге одержали победу.

Героем стал украинский легионер клуба из Бергамо Руслан Малиновский, который сравнял счет. Его балл - 8.58. После Малиновского в рейтинге лучших игроков Алехандро Гомес (8.3) и Сергей Милинкович-Савич из "Лацио" (7,9).

У Руслана 4 удара по воротам (2 заблокированные и столько же попали в створ ворот), из его 44 передач 39 были точными. Также Малиновский отдал 3 разрезные пасы.

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Дважды украинский игрок "Аталанты" шел в обыгрыш и оба раза - успешно. Еще однажды Руслан успешно завоевал мяч в верховой дуэли в атаке.

Руслан дважды шел в отбор и каждый раз успешно, однако еще 2 раза соперники отбирали мяч у него самого.

Алехандро Гомес и Малиновский подали больше всех угловых в матче, по 7 и 4 соответственно. Точность навесов Руслана составила 75%.

Руслан Малиновский получил самый высший балл за матч Аталанты с Лацио - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Лацио (Рим) WhoScored
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