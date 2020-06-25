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Итальянская пресса о Малиновском: Его игра изменила баланс на поле

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Украинская "торпеда"

Итальянская пресса о Малиновском: Его игра изменила баланс на поле
Новина українською

Итальянские медиа выставили оценки украинскому легионеру "Аталанты" Руслану Малиновскому за матч Серии А с "Лацио" (3:2). В нем игрок национальной сборной Украины действовал на непривычной для себя позиции справа в атаке и забил невероятно красивый гол, который сравнял счет во встрече.

От Corrierre della Sera Руслан получил наивысшую оценку "7" на уровне с тренером "Аталанты" в этом матче Тутто Гритти и игроком "Лацио" Милинковичем-Савичем.

Собственно игре Руслана дали такую ​​характеристику: "Замечательный гол, поворотный момент, который изменил ход встречи. И не только это".

Издание Bergamo Sport считает Руслана героем матча с наивысшей оценкой - "8". Правда, говорят и о недостатках.

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После неуклюжего начала матча нанес коварный удар по воротам Стракошы [вратарь "Лацио"] в первом тайме. Во второй половине встречи был более опасным для соперника и лидером атак для своих товарищей по команде. Сравнял счет 2:2 ударом, отбить который было невозможно.

Prima Bergamo ставит самую высокую оценку "8" наставнику бергамцив Гасперини. А Малиновский получает 7.5 наравне с Алехандро Гомесом.

Трудное начало игры на позиции, которая не является его родной. На 31 минуте нанес хороший удар с левой ноги из-за пределов штрафной. В начале второго тайма наносит удар с правой, а на 66 минуте своей "торпедой" сравнивает счет - 2:2. Именно его игра сместила баланс сил на поле [в пользу "Аталанты"].

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В статье: Украина Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский
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