Итальянская пресса о Малиновском: Его игра изменила баланс на поле

Итальянские медиа выставили оценки украинскому легионеру "Аталанты" Руслану Малиновскому за матч Серии А с "Лацио" (3:2). В нем игрок национальной сборной Украины действовал на непривычной для себя позиции справа в атаке и забил невероятно красивый гол, который сравнял счет во встрече.

От Corrierre della Sera Руслан получил наивысшую оценку "7" на уровне с тренером "Аталанты" в этом матче Тутто Гритти и игроком "Лацио" Милинковичем-Савичем.

Собственно игре Руслана дали такую ​​характеристику: "Замечательный гол, поворотный момент, который изменил ход встречи. И не только это".

Издание Bergamo Sport считает Руслана героем матча с наивысшей оценкой - "8". Правда, говорят и о недостатках.

После неуклюжего начала матча нанес коварный удар по воротам Стракошы [вратарь "Лацио"] в первом тайме. Во второй половине встречи был более опасным для соперника и лидером атак для своих товарищей по команде. Сравнял счет 2:2 ударом, отбить который было невозможно.

Prima Bergamo ставит самую высокую оценку "8" наставнику бергамцив Гасперини. А Малиновский получает 7.5 наравне с Алехандро Гомесом.