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Овьедо - Фуэнлабрада: Смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча с участием команды Лунина

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Овьедо - Фуэнлабрада: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 25.06.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Овьедо - Фуэнлабрада: Смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча с участием команды Лунина
UA-Футбол
Новина українською

"Овьедо" продолжает борьбу за выживание в Сегунде и в матче 35-го тура сыграет против прямого конкурента "Фуэнлабрады". В этом поединке, как и во всех других, стоит внимательно следить за действиями украинца Андрея Лунина. Наш голкипер – один из самых ярких игроков "Овьедо".

Начало прямой видеотрансляции – в 22:45.

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В статье: Сегунда Овьедо
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