Овьедо - Фуэнлабрада: Смотреть онлайн LIVE прямую трансляцию матча с участием команды Лунина

"Овьедо" продолжает борьбу за выживание в Сегунде и в матче 35-го тура сыграет против прямого конкурента "Фуэнлабрады". В этом поединке, как и во всех других, стоит внимательно следить за действиями украинца Андрея Лунина. Наш голкипер – один из самых ярких игроков "Овьедо".

Начало прямой видеотрансляции – в 22:45.