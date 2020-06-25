Возвращение Тайсона в Бразилию: выдержит ли лодка любви финансовый быт?

32-летний хавбек Шахтера Тайсон в последнее время все чаще упоминает о том, что хотел бы покинуть донецкий клуб и вернуться в бразильский Интернасьональ, где он и начинал свою карьеру.

Данный переход является благодатной темой не только для украинских СМИ, но и для бразильской прессы. Вот и портал GaúchaZH решил взвесить все за и против данного трансфера. И первым в данном обсуждении, по мнению издания, стоит денежный вопрос.

По информации источника, сейчас в Шахтере Тайсон зарабатывает 3 млн евро в год. И естественно, что Интернасьональ, как, впрочем, и любой другой бразильский клуб не сможет платить игроку такие огромные по местным меркам деньги.

Поэтому, чтобы в принципе говорить о данном переходе, Тайсон должен существенно умерить свои финансовые аппетиты. Ранее этот вопрос с агентами игрока не обсуждался, однако источник предполагает, что клуб может предложить игроку в месяц максимум 1 млн местных реалов (примерно 167 тысяч евро).

Далее речь идет о трансферной стоимости игрока, которая сейчас составляет 9,5 млн евро. Однако тот факт, что контракт Тайсона с Шахтером рассчитан до лета 2021 года, означает то, что уже с января он может вести переговоры с другими клубами.

Таким образом, существует большая вероятность, что Интернасьонал и игрок вступят в серьезные переговоры, а не просто декларацию намерений, которые существуют сейчас, однако все, в итоге, будет зависеть от финансов. То есть, от аппетитов самого Тайсона.

Если хавбек действительно хочет вернуться в родной клуб, ему нужно будет пойти на серьезные финансовые потери, так как Интернасьональ не самый богатый клуб даже по бразильским меркам. И как оно будет в итоге, узнаем уже через год.