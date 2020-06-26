Лунин остался без работы в матче 35-го тура Сегунды

Это был плохой матч – очень плохой матч. Команды то ли не хотели, то ли не могли атаковать, поэтому у ворот не возникало опасных моментов. На двух "Овьедо" и "Фуэнлабрада" нанесли лишь один удар в створ ворот – "трудиться" пришлось оппоненту Лунина.

Андрей же был практически без работы – только обязательная программа в виде легких навесов, участия в перепасовках с партнерами, выносов мяча из собственной штрафной площадки. Это уже четвертый "сухой" матч Лунина за "Овьедо", хотя не факт, что в этом поединке астурийцы пропустили бы и без вратаря.

Сегунда. 35-й тур

"Овьедо" - "Фуэнлабрада" 0:0