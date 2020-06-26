Вместе с Фернандиньо Зинченко получил самую низкую оценку за матч с Челси

За вчерашний матч Английской Премьер-лиги "Челси" - "Манчестер Сити" (2:1) украинский игрок горожан Александр Зинченко получил от британского аналитического портала WhoScored оценку 5.93.

Почти такая же оценка у экс-игрока "Шахтера" Фернандиньо, который был удален на 77 минуте.

Украинец, правда, вошел в игру лишь на 59 минуте игры вместо Бенджамина Мэнди.

Александр не нанес ни одного удара по воротам соперника, сделал 22 передачи (из них 1 неточная).

Также на его счету один перехват, правда у него самого аж 3 раза отбирали мяч.