Вместе с Фернандиньо Зинченко получил самую низкую оценку за матч с Челси
Не спас
За вчерашний матч Английской Премьер-лиги "Челси" - "Манчестер Сити" (2:1) украинский игрок горожан Александр Зинченко получил от британского аналитического портала WhoScored оценку 5.93.
Почти такая же оценка у экс-игрока "Шахтера" Фернандиньо, который был удален на 77 минуте.
Украинец, правда, вошел в игру лишь на 59 минуте игры вместо Бенджамина Мэнди.
Александр не нанес ни одного удара по воротам соперника, сделал 22 передачи (из них 1 неточная).
Также на его счету один перехват, правда у него самого аж 3 раза отбирали мяч.
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