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Вместе с Фернандиньо Зинченко получил самую низкую оценку за матч с Челси

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Не спас

Вместе с Фернандиньо Зинченко получил самую низкую оценку за матч с Челси
Новина українською

За вчерашний матч Английской Премьер-лиги "Челси" - "Манчестер Сити" (2:1) украинский игрок горожан Александр Зинченко получил от британского аналитического портала WhoScored оценку 5.93.

Почти такая же оценка у экс-игрока "Шахтера" Фернандиньо, который был удален на 77 минуте.

Украинец, правда, вошел в игру лишь на 59 минуте игры вместо Бенджамина Мэнди.

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Александр не нанес ни одного удара по воротам соперника, сделал 22 передачи (из них 1 неточная).

Также на его счету один перехват, правда у него самого аж 3 раза отбирали мяч.

Вместе с Фернандиньо Зинченко получил самую низкую оценку за матч с Челси - изображение 1
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В статье: Фернандиньо Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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