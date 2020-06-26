Ференцварош заинтересовался украинским форвардом Шахтера

Венгерский "Ференцварош" отреагировал на возможный переход своего хавбека Александра Зубкова, которого слухи связывают с "Фенербахче".

Как сообщает Футбол 24, "Ференцварош" обратил внимание еще на одного игрока "Шахтера". Речь идет о Владиславе Вакуле.

В нем Фради видит замену для Зубкова, если не удастся договориться с "Шахтером" о полноценном трансфере, или сам Александр захочет продолжить карьеру в другой команде.

Кроме того, Вакула может сыграть в центре нападения и стать конкурентом Франко Боли.

Интересно, что в нынешнем сезоне Вакула не сыграл за "Шахтер" еще ни одного матча. Первую половину сезона 21-летний футболист провел в аренде в "Мариуполе", где в 15 матчах забил 3 гола и отдал одну результативную передачу, а после возвращения в "Шахтер" на поле еще не выходил.