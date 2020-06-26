Отец Шведа: Марьян вернулся в Украину. У него все будет хорошо

Василий Швед, отец украинского полузащитника "Селтика" Марьяна Шведа, сообщил о том, что его сын после досрочного завершения чемпионата Шотландии вернулся в Украину.

"Чемпионат Шотландии из-за пандемии коронавируса досрочно был завершён, а "Селтик" объявлен чемпионом. Поэтому Марьян вернулся в Украину и сейчас дома. Он поддерживает форму самостоятельно, держит себя в тонусе, пока команда находится на вынужденном отпуске.

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Потом он вернётся в Шотландию и будет готовиться. Ему 22 года, он был в топ-европейских клубах, является кандидатом в национальную сборную, поэтому у него все будет хорошо, впереди его ожидает хорошая карьера.

Что касается разговоров вокруг возможного ухода Марьяна в другие клубы, этим вопросом больше владеет агентство Олега Смалийчука. Думаю, в скором времени наступит ясность", – отметил Швед-старший.