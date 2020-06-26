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Отец Шведа: Марьян вернулся в Украину. У него все будет хорошо

Наши за границей
(2 голосов)

Пока в Шотландии перерыв, Марьян вернулся в Украину

Отец Шведа: Марьян вернулся в Украину. У него все будет хорошо
Новина українською

Василий Швед, отец украинского полузащитника "Селтика" Марьяна Шведа, сообщил о том, что его сын после досрочного завершения чемпионата Шотландии вернулся в Украину.

"Чемпионат Шотландии из-за пандемии коронавируса досрочно был завершён, а "Селтик" объявлен чемпионом. Поэтому Марьян вернулся в Украину и сейчас дома. Он поддерживает форму самостоятельно, держит себя в тонусе, пока команда находится на вынужденном отпуске.

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Потом он вернётся в Шотландию и будет готовиться. Ему 22 года, он был в топ-европейских клубах, является кандидатом в национальную сборную, поэтому у него все будет хорошо, впереди его ожидает хорошая карьера.

Что касается разговоров вокруг возможного ухода Марьяна в другие клубы, этим вопросом больше владеет агентство Олега Смалийчука. Думаю, в скором времени наступит ясность", – отметил Швед-старший.

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В статье: Селтик (Глазго) Марьян Швед
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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
26.06.2020 в 19:33
На побывку приехал.а тут затопило!!!Наверное,увидит родителей и опять укатит в Шотландию,такова его "НЭЛЭГКА ДОЛЯ!"
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beatles (Крижопіль)
26.06.2020 в 18:19
В Украине курс к евро кристніше, тому й повернувся)
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