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Малиновский вошел в сборную тура Серии А по версии WhoScored

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Руслан выдал отличный матч против Лацио

Малиновский вошел в сборную тура Серии А по версии WhoScored
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Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский вошел в символическую сборную 27-го тура Серии А по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

В отчетном туре "Аталанта" обыграла "Лацио" со счетом 3:2, а Малиновский забил гол и получил от WhoScored самую высокую оценку в поединке (8.6) и был назван игроком матча.

Также напомним, что в текущем сезоне 27-летний украинец сыграл за "Аталанту" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Малиновский вошел в сборную тура Серии А по версии WhoScored - изображение 1

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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