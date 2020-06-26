Малиновский вошел в сборную тура Серии А по версии WhoScored

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский вошел в символическую сборную 27-го тура Серии А по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

В отчетном туре "Аталанта" обыграла "Лацио" со счетом 3:2, а Малиновский забил гол и получил от WhoScored самую высокую оценку в поединке (8.6) и был назван игроком матча.

Также напомним, что в текущем сезоне 27-летний украинец сыграл за "Аталанту" 33 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.