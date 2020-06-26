  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шахов выйдет в старте Лечче на матч с Ювентусом
В тренде

Шахов выйдет в старте Лечче на матч с Ювентусом

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец сыграет против Роналду

Шахов выйдет в старте Лечче на матч с Ювентусом
Новина українською

Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов выйдет в стартовом составе своей команды на матч 28-го тура Серии А против "Ювентуса".

Начнется поединок в 22:45.

Напомним, что в текущем сезоне украинец сыграл за "Лечче" 17 матчей, в которых отдал 3 ассиста.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Шахов Ювентус (Турин) Лечче
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...