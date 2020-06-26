Шахов выйдет в старте Лечче на матч с Ювентусом
Украинец сыграет против Роналду
Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов выйдет в стартовом составе своей команды на матч 28-го тура Серии А против "Ювентуса".
Начнется поединок в 22:45.
Напомним, что в текущем сезоне украинец сыграл за "Лечче" 17 матчей, в которых отдал 3 ассиста.
#JuventusLecce così in campo #avantilecce #forzalecce— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 26, 2020
???? https://t.co/Z05dRF8KKe pic.twitter.com/n7aKImAY8N
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...