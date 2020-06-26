Шахов выйдет в старте Лечче на матч с Ювентусом

Украинский полузащитник "Лечче" Евгений Шахов выйдет в стартовом составе своей команды на матч 28-го тура Серии А против "Ювентуса".

Начнется поединок в 22:45.

Напомним, что в текущем сезоне украинец сыграл за "Лечче" 17 матчей, в которых отдал 3 ассиста.