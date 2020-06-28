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Зозуля заработал пенальти и удаление для соперника, Альбасете победил Расинг. ВИДЕО

Наши за границей
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Эффективный матч от украинского форварда

Зозуля заработал пенальти и удаление для соперника, Альбасете победил Расинг. ВИДЕО
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Насыщенным на события получился матч 36-го тура Сегунды, в котором "Альбасете" играл на поле конкурента "Расинга" – нынче последней команды лиги. Для Романа Зозули и компании крайне важно было взять три очка, и они это сделали. Не без участия украинского нападающего.

Все началось с того, что на 28-й минуте активность Зозули привела ко второму предупреждению для полузащитника "Расинга" Аристоте Нкака. Тот получил мяч в центре поля, но упустил маневр из-за спины от Романа Зозули. Украинец завладел мячом и убегал вперед, а Нкака банально завалил его на газон – вторая желтая карточка.

Дальше – больше. На 37-й минуте Зозуля в штрафной площадке открылся под передачу с фланга, был первым на мяче, а Хорди Фигераш сыграл не в мяч, а Зозули в ногу. С помощью VAR был назначен пенальти, но его Педро Санчес не забил (мимо). И после этого, - еще до перерыва, - "Альбасете" получил гол в свои ворота.

Однако перерыв пошел гостям на пользу и во втором тайме они численное большинство и игровое преимущество конвертировали в нужный для них счет. Ману Фустер забил ударом из пределов штрафной, а затем Альваро Хименес смачно влепил издали – 2:1.

Крайне важная победа для "Альбесете" – она ​​облегчит команде жизнь в борьбе за выживание. Полезный и производительный матч от Зозули – для него тоже важно было сыграть качественно.

Зозуля заработал пенальти и удаление для соперника, Альбасете победил Расинг. ВИДЕО - изображение 1

Сегунда. 36-й тур
"Расинг" – "Альбасете" 1:2
Голы: Борха Галан 45+2 – Ману Фустер 54, Альваро Хименес 81

Зозуля заработал пенальти и удаление для соперника, Альбасете победил Расинг. ВИДЕО - изображение 2

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В статье: Роман Зозуля Альбасете (Испания) Расинг (Испания)
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