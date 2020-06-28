Нумансия - Овьедо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча с участием команды Лунина

В прошлом туре "Овьедо" играл против прямого конкурента и не сумел выиграть. И не проиграл, но игра была бездарной. Сейчас, когда в соперниках еще однин конкурент в борьбе за выживание, астурийцам нужно сыграть активнее.

Смотрим вместе прямой эфир поединка 36-го тура Сегунды "Нумансия" - "Овьедо". Начало - 28.06.2020 в 20:30.