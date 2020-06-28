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Нумансия - Овьедо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча с участием команды Лунина

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Нумансия - Овьедо: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 28.06.2020 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Нумансия - Овьедо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча с участием команды Лунина
UA-Футбол
Новина українською

В прошлом туре "Овьедо" играл против прямого конкурента и не сумел выиграть. И не проиграл, но игра была бездарной. Сейчас, когда в соперниках еще однин конкурент в борьбе за выживание, астурийцам нужно сыграть активнее.

Смотрим вместе прямой эфир поединка 36-го тура Сегунды "Нумансия" - "Овьедо". Начало - 28.06.2020 в 20:30.

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В статье: Овьедо (Испания) Нумансия Андрей Лунин
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