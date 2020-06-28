Герой футбольного дня. Роман Зозуля

В прошлом году "Альбасете" претендовал на повышение в классе, соревнуясь в соответствующем плей-офф. А сейчас команда близка к тому, чтобы покинуть второй испанский дивизион. Точнее, была близка по итогам части сезона до карантина. Потому что после возобновления футбола "Альбасете" своих болельщиков радует: команда проиграла второй тайм "Райо Вальекано", проиграла также "Альмерии", но затем добыла восемь очко в четырех поединках.

Такой спурт позволил команде из Кастилии немного оторваться от зоны вылета. В настоящее время "Альбасете" опережает её на пять очков (но еще сыграны не все матчи 36-го тура) и может хоть немного подышать свободно. Впрочем, проблемой по-прежнему остается низкая результативность коллектива: 29 голов в 36-и матчах – худший показатель среди всех участников Сегунды.

Бесспорно, при таких раскладах не может не доставаться критика форвардам команды. А среди них – и Роман Зозуля. Он считается основным нападающим, однако тренеры в поисках решения задач по результативности прибегают к различным вариантам, среди которых и пребывание Зозули на скамейке запасных. Однако вчера он вышел в основном составе и принес своей команде весьма много пользы. Единственная неприятность – в статистике это изображено не будет.

Он способствовал удалению в составе соперника, когда на 28-й минуте перехватил мяч на чужой половине поля и заставил игрока, у которого уже была желтая карточка, сфолить. А в конце первого тайма заработал своей активностью и правильным выбором позиции пенальти, который, впрочем, партнер не реализовал. Кроме того, "Альбасете" до перерыва еще и пропустил, поэтому несмотря на продуктивной тайм, в перерыве у Романа Зозули было плохое настроение.

Но команда выиграла, забив два гола во втором тайме, и это стало достойной наградой за старания. У Романа остаются три гола в 33-х поединках турнира, последний из которых (гол) датирован октябрем 2019-го года. Также в его активе лишь одна результативная передача (сентябрь 2019-го года). Но вчерашний матч можно считать новой точкой отсчета. Не забил, не внес своей фамилии в протокол игры, однако по факту стал одним из главных творцов успеха.

Сезон тяжелый и далеко не лучший в карьере украинца. Но Рома Зозуля никогда не склонял голову из-за неудач и испытаний.