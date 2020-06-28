Безус: Во время карантина задумался о карьере тренера

Полузащитник "Гента" Роман Безус заявил о наличии тренерских амбиций.

– Ты поработал под руководством Николая Павлова, Олега Блохина, Сергея Реброва, Мирона Маркевича. Собираешься со временем перенести свой опыт в тренерскую профессию?

– На карантине такие мысли меня посетили. Вот что значит долго не играть. Мне хотелось бы остаться в футболе и попробовать себя в роли тренера. Хотя еще несколько лет назад я не хотел быть коучем. Но за время своей карьеры я уже столько прошел, что мысль стать тренером пришла сама собой.

– Чьи методы работы для тебя ближе всего?

– Я бы не стал кого-то выделять. Полезного я взял у каждого из тренеров. И в Бельгии я поработал с тренерами, которые очень скрупулезно относятся к тактическим моментам. Хоть и мало поработали вместе, но мне очень понравились тренировки у Дмитрия Михайленко.

– Мог бы остаться жить в Бельгии по окончании карьеры?

– Трудно ответить на этот вопрос, поскольку в жизни футболиста все может быстро поменяться. На данный момент не сильно хочется здесь оставаться, но я не исключаю такого решения. Если задумываться о детях, то в Бельгии у них больше возможностей, – сказал Безус.