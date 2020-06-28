Зинченко начнет матч с Ньюкаслом в Кубке Англии в запасе
"Горожане" сыграют с "сороками" в 1/4 турнира
В рамках 1/4 Кубка Англии "Манчестер Сити" сыграет против "Ньюкасла".
Левый защитник "горожан" Александр Зинченко начнет этот поединок на скамейке запасных. В четверг, 25-го июня украинец принимал участие в матче с "Челси" - Саша вышел на замену на 59-й минуте.
А в старте 23-летний игрок последний раз выходил в матче против "Бернли" ( "Сити" победил тогда 5:0), тогда Зинченко провел на поле все 90 минут.
В текущем сезоне украинский защитник провел 20 матчей в футболке "Ман Сити".
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