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Зинченко начнет матч с Ньюкаслом в Кубке Англии в запасе

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"Горожане" сыграют с "сороками" в 1/4 турнира

Зинченко начнет матч с Ньюкаслом в Кубке Англии в запасе
Новина українською

В рамках 1/4 Кубка Англии "Манчестер Сити" сыграет против "Ньюкасла".

Левый защитник "горожан" Александр Зинченко начнет этот поединок на скамейке запасных. В четверг, 25-го июня украинец принимал участие в матче с "Челси" - Саша вышел на замену на 59-й минуте.

А в старте 23-летний игрок последний раз выходил в матче против "Бернли" ( "Сити" победил тогда 5:0), тогда Зинченко провел на поле все 90 минут.

В текущем сезоне украинский защитник провел 20 матчей в футболке "Ман Сити".

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Кубок Англии Александр Зинченко Ньюкасл (Англия)
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