Второй ассист Морозюка в Турции и гол форварда Шахтера Кайоде. ВИДЕО

В матче 29-го тура турецкой Суперлиги "Ризеспор" дома сыграл в результативную ничью с "Денизлиспором" 2:2.

Экс-защитник киевского "Динамо" Николай Морозюк принял участие в первом голе хозяев - после передачи украинца на 40-й минуте Шкода забил гол и сделал счет 1:2. Через две минуты 32-летнего защитника заменили, вероятнее всего из-за повреждения.

Видео голевой передачи Морозюка

В текущем сезоне Морозюк сыграл 25 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Что касается других украинцев в составе "Ризеспора", то полузащитник Денис Гармаш вышел на замену на 70-й минуте, а форвард Андрей Борячук провел весь матч в запасе.

Ризеспор - Денизлиспор 2:2 (1:2, 1:0)

28 июня, 18.30, "Ризе Стады"

Голы: 0:1 - 20 Эступиньян, 0:2 - 30, автогол Фернандеш, 1:2 - 40 Шкода, 2:2 - 71 Рик.

"Ризеспор" - Четин, Морозюк (Оваджиклы, 42), Тальби, Фернандеш, Мельняк, Торун (Ян, 70), Ветрих (Гармаш, 70), Диоманде, Самудио, Шкода, Рик.

"Денизлиспор" - Аджар, Лопеш, Бен-Юссеф, Юмлу, Бергдиш, Чек (Сако, 70), Мбамба (Саки, 62), Муравски, Айссати, Родальега, Эступиньян (Шахан, 70).

Предупреждения: Чек (4), Морозюк (16), Торун (67).

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В другом матче чемпионата Турции "Газиантеп" сыграл вничью с "Антальяспором" 1:1.

Единственный гол в составе хозяев в этой встрече забил форвард Оларенважу Кайоде - нигериец поразил ворота соперников на 58-й минуте матча. Напомним, 27-летний нападающий принадлежит донецкому "Шахтеру", а в "Газиантепе" находится на правах аренды.

Видео гола Кайоде