Гент нашел конкурента для игрока национальной сборной Украины

Бельгийский "Гент" подписал двух новичков-защитников - флангового Нури Фортуну и 27-летнего центрбека Дино Арсланагича.

Последний, бельгиец боснийского происхождения, до недавнего времени 3 сезона провел в "Антверпене", а к тому времени выступал в "Стандарде" и "Мускроне", сообщает официальный сайт клуба. Арсланагич подписал контракт с клубом на 2 года. В центре защиты он может сыграть как справа, так и слева.

В центре защиты "Гента" также выступает украинский защитник Игорь Пластун. Он играет в клубе из одноименного города с 2018 года.

В этом сезоне в чемпионате Бельгии Пластун провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу. Его контракт с клубом действует до июня 2022 года.