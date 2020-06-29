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Гент нашел конкурента для игрока национальной сборной Украины

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Гент нашел конкурента для игрока национальной сборной Украины
Новина українською

Бельгийский "Гент" подписал двух новичков-защитников - флангового Нури Фортуну и 27-летнего центрбека Дино Арсланагича.

Последний, бельгиец боснийского происхождения, до недавнего времени 3 сезона провел в "Антверпене", а к тому времени выступал в "Стандарде" и "Мускроне", сообщает официальный сайт клуба. Арсланагич подписал контракт с клубом на 2 года. В центре защиты он может сыграть как справа, так и слева.

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В центре защиты "Гента" также выступает украинский защитник Игорь Пластун. Он играет в клубе из одноименного города с 2018 года.

В этом сезоне в чемпионате Бельгии Пластун провел 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 передачу. Его контракт с клубом действует до июня 2022 года.

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В статье: Игорь Пластун Гент (Бельгия) Чемпионат Бельгии Лига Жюпиле
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