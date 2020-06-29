"Регулярно находит момент для мощного удара". Спортивная пресса Бергамо дала оценку игре Малиновского

Вчера, 28 июня, в рамках Серии А состоялся поединок между "Аталантой" и "Удинезе" – "бергамаски" обыграли соперника на выезде со счетом 3:2. Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в старте на этот поединок.

Полузащитник провел на поле 52 минуты, во втором тайме вместо него вышел Луис Муриэль – колумбиец появился триумфально и стал героем встречи, отправив в сетку ворот "Удинезе" 2 гола. Футбольный портал Calcio Atalanta оценил действия Малиновского в данной встрече, поставив Руслану за игру 7 баллов: