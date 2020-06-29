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"Регулярно находит момент для мощного удара". Спортивная пресса Бергамо дала оценку игре Малиновского

Наши за границей
(3 голосов)

Руслан – на уровне

"Регулярно находит момент для мощного удара". Спортивная пресса Бергамо дала оценку игре Малиновского
Новина українською

Вчера, 28 июня, в рамках Серии А состоялся поединок между "Аталантой" и "Удинезе" – "бергамаски" обыграли соперника на выезде со счетом 3:2. Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в старте на этот поединок.

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Полузащитник провел на поле 52 минуты, во втором тайме вместо него вышел Луис Муриэль – колумбиец появился триумфально и стал героем встречи, отправив в сетку ворот "Удинезе" 2 гола. Футбольный портал Calcio Atalanta оценил действия Малиновского в данной встрече, поставив Руслану за игру 7 баллов:

"После гола "Лацио" украинец продолжил бить из-за пределов штрафной площадки, но голкипер "Аталанты" был на высоте. Руслан регулярно находит момент для мощного удара".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
Calcio Atalanta

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Комментарии (4)
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Maksrovnii (Днепр)
29.06.2020 в 12:34
Под чем всегда авторы этого сайта ?)))
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Kortezzz (Одесса)
29.06.2020 в 12:10
Тут и голкипер Аталанты - молодец: не всегда ожидаешь, что твой игрок будет искать возможности для дальнего удара по своим воротам, и футболисты Лацио, которые приехали поиграть за Удинезе.
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octavi4 (Warszawa)
29.06.2020 в 11:48
Подскажите Руслану в какие ворота нужно бить)))))))
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Liverpool 333 (Кировоград )
29.06.2020 в 11:47
украинец продолжил бить из-за пределов штрафной площадки, но голкипер "Аталанты" был на высоте. Малиновский что по своим воротам бил какой голкипер Аталанты
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