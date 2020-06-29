"Регулярно находит момент для мощного удара". Спортивная пресса Бергамо дала оценку игре Малиновского
Руслан – на уровне
Вчера, 28 июня, в рамках Серии А состоялся поединок между "Аталантой" и "Удинезе" – "бергамаски" обыграли соперника на выезде со счетом 3:2. Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел в старте на этот поединок.
Полузащитник провел на поле 52 минуты, во втором тайме вместо него вышел Луис Муриэль – колумбиец появился триумфально и стал героем встречи, отправив в сетку ворот "Удинезе" 2 гола. Футбольный портал Calcio Atalanta оценил действия Малиновского в данной встрече, поставив Руслану за игру 7 баллов:
"После гола "Лацио" украинец продолжил бить из-за пределов штрафной площадки, но голкипер "Аталанты" был на высоте. Руслан регулярно находит момент для мощного удара".