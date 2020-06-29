Шахтер получит от Брюгге за аренду Соболя 1 млн евро
О продаже игрока стороны так и не смогли договориться
Стала известна сумма, которую получит "Шахтер" от "Брюгге" за годичную аренду защитника Эдуарда Соболя.
Как сообщает Voetbalnieuws, брюжжане заплатят "горнякам" 1 млн евро. Также у бельгийского клуба есть опция выкупа игрока за 4 млн евро.
Ранее сообзщалось, что "Брюгге" вел переговоры с "Шахтером" о выкупе контракта игрока, однако, судя по всему, стороны так и не смогли договориться о сумме отступных.
Соболь подписал контракт с "Брюгге" летом 2019-го года. За это время Эдуард провел 36 матчей в футболке "черно-синих", в которых сделал 3 ассиста.
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