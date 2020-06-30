Зубков ответил на вопрос о своей трансферной стоимости и будущее Реброва в Ференцварошу
И английский язык - как одну из основ собственного успеха
Украинский левый вингер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков рассказал телеканалу Футбол о том, на какую сумму оценил бы свою трансферную стоимость.
В какую сумму я бы себя оценил? Наверно [миллионов] 5.
Честно говоря для меня важнее хорошо работать на поле. Загадывать не хочу, но хотелось бы в каждом топ-чемпионате поиграть.
Футболиста спросили, насколько важен фактор наличия тренера-украинца Сергея Реброва в его личном успехе в команде.
Здесь много факторов, один из них - мне было легче с языком. В "Мариуполе" я начал немного заниматься английским, скорее влился в коллектив "Ференцвароша", ребята хорошо приняли. Был хороший первый матч, он добавил уверенности. Много болельщиков на стадионе было, бешеная атмосфера. Все в итоге привело [к успеху]!
Александр надеется получить вызов в национальную сборную Украины, как и Игорь Харатин.
Главное демонстрировать себя на поле, хорошо выступать в чемпионате и еврокубках.
Мы почувствовали вкус Лиги Европы, мы хорошо выступили в групповом этапе, пусть и не вышли из группы. Но нам просто не хватило опыта. Поэтому ребята заведены, будем стараться в новом сезоне.
Зубкова спросили, есть ли у него уверенность, что дальше будет работать под руководством Реброва.
"Я думаю, что да", - лаконично ответил Александр.