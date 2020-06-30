Зубков ответил на вопрос о своей трансферной стоимости и будущее Реброва в Ференцварошу

О сборной дружок теперь забудь!!! Игроков из такого колхоза нам в сборной не нужно. ФЕРЕНЦВАРОШ - ведь это же "мегаклуб", ну просто "мечта" любого футболиста.Вот, если бы ты не торопился принимать решение о контракте с этим колхозом, а подождал до окончания этого сезона, тогда - другое дело. А там может быть подвалил бы вариант с той же Сампдорией, а это уже, извини меня, топ-чемионат, игроки из таких нам в сборной нужны. Главное, чтоб не Турция, там ты не вырастешь, тоже колхоз просто чуток побогаче и посильнее, чем Венгрия, туда едут либо на закате, когда тебе очень далеко за тридцать, либо такие "звезды", как Морозюк, Гармаш, Жерсон Родригес