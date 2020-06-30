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Зубков ответил на вопрос о своей трансферной стоимости и будущее Реброва в Ференцварошу

Наши за границей
(1 голосов)

И английский язык - как одну из основ собственного успеха

Зубков ответил на вопрос о своей трансферной стоимости и будущее Реброва в Ференцварошу
Новина українською

Украинский левый вингер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков рассказал телеканалу Футбол о том, на какую сумму оценил бы свою трансферную стоимость.

В какую сумму я бы себя оценил? Наверно [миллионов] 5.

Честно говоря для меня важнее хорошо работать на поле. Загадывать не хочу, но хотелось бы в каждом топ-чемпионате поиграть.

Футболиста спросили, насколько важен фактор наличия тренера-украинца Сергея Реброва в его личном успехе в команде.

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Здесь много факторов, один из них - мне было легче с языком. В "Мариуполе" я начал немного заниматься английским, скорее влился в коллектив "Ференцвароша", ребята хорошо приняли. Был хороший первый матч, он добавил уверенности. Много болельщиков на стадионе было, бешеная атмосфера. Все в итоге привело [к успеху]!

Александр надеется получить вызов в национальную сборную Украины, как и Игорь Харатин.

Главное демонстрировать себя на поле, хорошо выступать в чемпионате и еврокубках.

Мы почувствовали вкус Лиги Европы, мы хорошо выступили в групповом этапе, пусть и не вышли из группы. Но нам просто не хватило опыта. Поэтому ребята заведены, будем стараться в новом сезоне.

Зубкова спросили, есть ли у него уверенность, что дальше будет работать под руководством Реброва.

"Я думаю, что да", - лаконично ответил Александр.

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В статье: Сергей Ребров Украина Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Комментарии (1)
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белорус (Киев)
30.06.2020 в 15:20
О сборной дружок теперь забудь!!! Игроков из такого колхоза нам в сборной не нужно. ФЕРЕНЦВАРОШ - ведь это же "мегаклуб", ну просто "мечта" любого футболиста.Вот, если бы ты не торопился принимать решение о контракте с этим колхозом, а подождал до окончания этого сезона, тогда - другое дело. А там может быть подвалил бы вариант с той же Сампдорией, а это уже, извини меня, топ-чемионат, игроки из таких нам в сборной нужны. Главное, чтоб не Турция, там ты не вырастешь, тоже колхоз просто чуток побогаче и посильнее, чем Венгрия, туда едут либо на закате, когда тебе очень далеко за тридцать, либо такие "звезды", как Морозюк, Гармаш, Жерсон Родригес
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