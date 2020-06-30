Зубков и Антон Кравченко попали в символическую сборную чемпионата Венгрии по версии InStat
Украинцы в Венгрии на первых ролях
Чемпионат Венгрии подошел к концу, и по итогам прошедшего сезона компания спортивной аналитики из InStat составила символическую сборную.
Вошли в нее и двое украинцев – вингер "Ференцвароша" Александра Зубкова и защитник "Кишварды" Антон Кравченко.
Читайте такжеОфициально: Ференцварош выкупил Зубкова у Шахтера
Отметим, что Зубков сыграл в нынешнем сезоне за "Фради" 42 матча, в которых забил 10 голов и оформил 12 ассистов, а Кравченко принял участие в 18 поединках "Кишварды", в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...