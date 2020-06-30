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Зубков и Антон Кравченко попали в символическую сборную чемпионата Венгрии по версии InStat

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Украинцы в Венгрии на первых ролях

Зубков и Антон Кравченко попали в символическую сборную чемпионата Венгрии по версии InStat
Новина українською

Чемпионат Венгрии подошел к концу, и по итогам прошедшего сезона компания спортивной аналитики из InStat составила символическую сборную.

Вошли в нее и двое украинцев – вингер "Ференцвароша" Александра Зубкова и защитник "Кишварды" Антон Кравченко.

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Отметим, что Зубков сыграл в нынешнем сезоне за "Фради" 42 матча, в которых забил 10 голов и оформил 12 ассистов, а Кравченко принял участие в 18 поединках "Кишварды", в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.

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В статье: Антон Кравченко Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков Кишварда
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