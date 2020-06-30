Зубков и Антон Кравченко попали в символическую сборную чемпионата Венгрии по версии InStat

Чемпионат Венгрии подошел к концу, и по итогам прошедшего сезона компания спортивной аналитики из InStat составила символическую сборную.

Вошли в нее и двое украинцев – вингер "Ференцвароша" Александра Зубкова и защитник "Кишварды" Антон Кравченко.

Читайте также Официально: Ференцварош выкупил Зубкова у Шахтера

Отметим, что Зубков сыграл в нынешнем сезоне за "Фради" 42 матча, в которых забил 10 голов и оформил 12 ассистов, а Кравченко принял участие в 18 поединках "Кишварды", в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.