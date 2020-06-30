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"Ты – не поляк. Вали в Украину". Тарас Романчук снова оказался в эпицентре скандала на национальной почве

Наши за границей
(2 голосов)

Очередной скандал в Польше

"Ты – не поляк. Вали в Украину". Тарас Романчук снова оказался в эпицентре скандала на национальной почве
Новина українською

Неприятный инцидент произошел в Польше с полузащитником Тарасом Романчуком после матча местного чемпионата, в котором "Ягеллония" принимала "Лехию" (1:2).

Так, уже после финального свистка один из посетителей VIP-ложи стадиона кричал в адрес украинца, который принял польское гражданство: "Ты – не поляк. Вали в Украину". Возможно, оскорбляющих было и больше.

Романчук попытался выяснить ситуацию и поговорить с обидчиком, однако услышал лишь новые оскорбления.

Сообщается, что нарушитель уже опознан, а дело передано в полицию. Впрочем, скорее всего, наказать болельщика должна будет компания, которая пригласила его в VIP-ложу.

Напомним, что это уже не первый скандал на национальной почве, который приключился с Романчуком в Польше. В начале 2019 года в поединке чемпионата один из игроков соперника после конфликта с Романчуком обозвал его "бандеровцем" и "крашеным лисом".

Также отметим, что Романчук родился в Ковеле, а в Польшу перебрался в 2013 году. В марте 2018 года он получил польское гражданство и дебютировал в составе национальной сборной против Южной Кореи, однако этот матч пока что остаётся для него единственным в составе Кадры.

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В статье: Лехия (Гданьск) Тарас Романчук Ягеллония (Белосток)
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Источник:
onet.pl

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Комментарии (8)
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ascent (Луксор)
30.06.2020 в 20:44
Предателей нигде не любят...
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+2
0
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Байкал (Lviv)
30.06.2020 в 20:26
Наразі в Польщі потрібні лише «збірники» полуниці ,а не гравці для збірної . Цього потрібно було очікувати
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+3
0
beaver_penetrator (Meiringen)
30.06.2020 в 19:42
Серьёзно, а так можно? - Ты не немец, вали на родину! - ej czekaj!
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0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
30.06.2020 в 19:42
Братья поляки говорите...ну ну
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+2
-1
avatar
Инспектор ( )
30.06.2020 в 19:58
Ну не твои мышебратья за поребриком, нашу землю не забирают
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+1
-2
Dardolis (Первомайск)
30.06.2020 в 20:50
Таврия предатель родины, есть предатель Родины. Сегодня одну родину предал, завтра вторую родину предал на третью...Это как и с вами...Гитлера пустили? Прошли годы... Путина тоже пустили...А там глядишь и Эрдогана пустите....Как вас в России окрестили? Склонен к измене родины) Генетическое недоразумение)
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0
0
ffggpl (Харьков)
30.06.2020 в 19:26
Тарасик забув, що у разі чого, битимуть по морді, а не по паспорту. :)
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
30.06.2020 в 19:22
Ни пава, ни ворона.
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+2
0


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