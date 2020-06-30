"Ты – не поляк. Вали в Украину". Тарас Романчук снова оказался в эпицентре скандала на национальной почве

Неприятный инцидент произошел в Польше с полузащитником Тарасом Романчуком после матча местного чемпионата, в котором "Ягеллония" принимала "Лехию" (1:2).

Так, уже после финального свистка один из посетителей VIP-ложи стадиона кричал в адрес украинца, который принял польское гражданство: "Ты – не поляк. Вали в Украину". Возможно, оскорбляющих было и больше.

Романчук попытался выяснить ситуацию и поговорить с обидчиком, однако услышал лишь новые оскорбления.

Сообщается, что нарушитель уже опознан, а дело передано в полицию. Впрочем, скорее всего, наказать болельщика должна будет компания, которая пригласила его в VIP-ложу.

Напомним, что это уже не первый скандал на национальной почве, который приключился с Романчуком в Польше. В начале 2019 года в поединке чемпионата один из игроков соперника после конфликта с Романчуком обозвал его "бандеровцем" и "крашеным лисом".

Также отметим, что Романчук родился в Ковеле, а в Польшу перебрался в 2013 году. В марте 2018 года он получил польское гражданство и дебютировал в составе национальной сборной против Южной Кореи, однако этот матч пока что остаётся для него единственным в составе Кадры.