Рудько: В Динамо у меня зарплата была чуть ли не в три раза больше, чем в Пафосе

Экс-голкипер "Динамо" Артур Рудько, который сейчас защищает цвета "Пафоса", сравнил зарплаты футболистов в Украине и на Кипре.

"Я буду говорить лично за себя. Я не знаю, какие средние зарплаты у других игроков моего клуба и в остальных командах. Но я очень существенно уменьшил запросы. В Киеве у меня зарплата была чуть ли не в три раза больше.

Кто-то играет за деньги, у каждого человека свой выбор. Я никого не осуждаю. Лично я люблю играть в футбол, а не сидеть на замене и получать деньги. Поэтому, естественно, выбрал этот вариант. Даже нельзя сказать выбрал: появился вариант и я в срочном порядке согласился, потому что надо было реанимировать карьеру. Финансовый вопрос стоял далеко не на первом месте", – сказал Рудько.