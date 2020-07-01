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Хавбек Карпат: В клубе нам ничего не говорили, сами ждем информацию

Наши за границей
(1 голосов)

Игроки пребывает в неизвестности

Хавбек Карпат: В клубе нам ничего не говорили, сами ждем информацию
Новина українською

Полузащитник "Карпат" Владимир Танчик в эфире ТК Футбол прокомментировал финансовый кризис в клубе, из-за которого команда не поехала на матч УПЛ с "Маруиполем".

"Даже нечего сказать по этому поводу. Нам никто ничего не говорил. Мы не знаем, сами ждем информацию.

Вчера была тренировка, а сегодня сказали, что будем на связи, нам напишут, что будет по плану дальше. Сам жду новостей, чтобы нам кто-то что-то сказал", – сказал Танчик.

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В статье: ФК Мариуполь Владимир Танчик Карпаты (Львов)
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Источник:
ТК Футбол

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