Хавбек Карпат: В клубе нам ничего не говорили, сами ждем информацию
Игроки пребывает в неизвестности
Полузащитник "Карпат" Владимир Танчик в эфире ТК Футбол прокомментировал финансовый кризис в клубе, из-за которого команда не поехала на матч УПЛ с "Маруиполем".
"Даже нечего сказать по этому поводу. Нам никто ничего не говорил. Мы не знаем, сами ждем информацию.
Вчера была тренировка, а сегодня сказали, что будем на связи, нам напишут, что будет по плану дальше. Сам жду новостей, чтобы нам кто-то что-то сказал", – сказал Танчик.
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Источник:ТК Футбол
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