Шахтеру Вернидуба сократят финансирование

Солигорский "Шахтер", который тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб, переживает не лучшие времена в финансовом плане.

По информации белорусских СМИ, клубу сократят финансирование уже со второго круга чемпионата.

При этом, руководство клуба не опровергает эту информацию, заявив, что для таких мер существует много факторов.

Отметим, что это не единичный случай в белорусском футболе – не так давно сообщалось о том, что задолженности по зарплатам игрокам есть и в брестском "Динамо", которое является действующим чемпионом страны.

Напомним, что "Шахтер" не лучшим образом стартовал в нынешнем сезоне, однако позже команда смогла выровнять игру и сейчас находится на втором месте в турнирной таблице.