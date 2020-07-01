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Малиновский пропустит матч с Наполи из-за перебора желтых карточек

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В матче с Удинезе Руслан получил свой четвертый горчичник

Малиновский пропустит матч с Наполи из-за перебора желтых карточек
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Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский не сыграет в матче Серии А против "Наполи", который состоится в четверг 2 июля. Об этом сообщил главный тренер бергамаски Джан Пьеро Гасперини.

"В команде позитивный настрой, ведь после рестарта сезона мы выиграли три матча подряд.

Ожидалось, что "Наполи", будет бороться за титул, но рестарт выдался для них проблемным. Впрочем, сейчас у них все хорошо.

Жаль, что не сыграет Малиновский, у которого перебор карточек. Также есть проблемы со здоровьем у Паломино, но остальные игроки в порядке и готовы играть. Ожидаем классный матч", - цитирует Гасперини Football Italia.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Наполи (Неаполь) Хосе Луис Паломино
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