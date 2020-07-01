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Вест Хэм - Челси: Ярмоленко снова в запасе

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Вест Хэм - Челси: Ярмоленко снова в запасе
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Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав своей команды на домашний матч 32-го тура АПЛ против "Челси".

Андрей начнет поединок в запасе.

Напомним, что матч начнется в 22:15.

Также отметим, что в нынешнем сезоне украинец сыграл 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Вест Хэм - Челси: Ярмоленко снова в запасе - изображение 1
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В статье: Андрей Ярмоленко Челси (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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