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Украинец Гей продлил контракт с венгерской Кишвардой

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец стал одним из основных игроков команды

Украинец Гей продлил контракт с венгерской Кишвардой
Новина українською

Украинский полузащитник Виктор Гей продлил контракт с венгерской "Кишвардой", сообщает официальный сайт клуба.

Сроки нового соглашения клуб не афиширует.

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Напомним, что в "Кишварду" Гей пришел в 2016 году из Говерлы.

В нынешнем сезоне, по итогам которого "Кишварда" заняла 8-е место в чемпионате Венгрии, украинец сыграл 21 матч и забил 1 гол.

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В статье: Кишварда Виктор Гей
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Комментарии (5)
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Serega1111 (Киев)
01.07.2020 в 23:47
Ему обязательно надо перебираться позападней. В идеале - в Штаты, там такая фамилия может помочь
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0
0
Po4eson (Одесса)
01.07.2020 в 23:24
Улыбнуло
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0
0
Dozenko (NewYork)
01.07.2020 в 23:08
интересно, если бы у него была другая фамилия, о нем бы написали ?
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+1
0
СашаXM (Хмельницкий)
01.07.2020 в 22:41
повезло с фамилией ((
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+3
0
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Инспектор ( )
01.07.2020 в 22:49
Думаю,он это давно понял
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+2
0


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