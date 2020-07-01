Украинец Гей продлил контракт с венгерской Кишвардой
Украинец стал одним из основных игроков команды
Украинский полузащитник Виктор Гей продлил контракт с венгерской "Кишвардой", сообщает официальный сайт клуба.
Сроки нового соглашения клуб не афиширует.
Напомним, что в "Кишварду" Гей пришел в 2016 году из Говерлы.
В нынешнем сезоне, по итогам которого "Кишварда" заняла 8-е место в чемпионате Венгрии, украинец сыграл 21 матч и забил 1 гол.
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Комментарии (5)
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Serega1111 (Киев)
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Po4eson (Одесса)
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Dozenko (NewYork)
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СашаXM (Хмельницкий)
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Инспектор ( )
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