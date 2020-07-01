Ребров признан тренером года в Венгрии

Украинский специалист Сергей Ребров, который работает с "Ференцварошем", признан тренером года в Венгрии.

Отметим, что команда Реброва в этом сезоне защитила чемпионский титул и выступала в групповом этапе Лиги Европы.

"У меня была хорошая коммуникация и взаимное доверие с командой. Игроки справились с защитой титула, они хотели играть еще лучше", – сказал Ребров на церемонии награждения.