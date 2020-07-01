  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ребров признан тренером года в Венгрии
В тренде

Ребров признан тренером года в Венгрии

Наши за границей
(2 голосов)

Признание тренерского таланта

Ребров признан тренером года в Венгрии
Новина українською

Украинский специалист Сергей Ребров, который работает с "Ференцварошем", признан тренером года в Венгрии.

Отметим, что команда Реброва в этом сезоне защитила чемпионский титул и выступала в групповом этапе Лиги Европы.

Читайте такжеРебров: Если ты успешен - тобой интересуются, проиграл несколько матчей - будь готов к другому

"У меня была хорошая коммуникация и взаимное доверие с командой. Игроки справились с защитой титула, они хотели играть еще лучше", – сказал Ребров на церемонии награждения.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...