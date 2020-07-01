Ребров признан тренером года в Венгрии
Признание тренерского таланта
Украинский специалист Сергей Ребров, который работает с "Ференцварошем", признан тренером года в Венгрии.
Отметим, что команда Реброва в этом сезоне защитила чемпионский титул и выступала в групповом этапе Лиги Европы.
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"У меня была хорошая коммуникация и взаимное доверие с командой. Игроки справились с защитой титула, они хотели играть еще лучше", – сказал Ребров на церемонии награждения.
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Источник:Твиттер Федерации футбола Венгрии
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