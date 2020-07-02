Лунин получил лучшую оценку среди всех игроков матча Овьедо - Мирандес
Андрей продолжает покорять Сегунду
Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин провел полный матч 37-го тура Сегунды против "Мирандеса" (1:0).
Голкипер отстоял на ноль и получил от испанского статистического портала Sofascore лучший балл среди всех игроков обеих команд - 7,7.
При этом на 89-й минуте украинец получил желтую карточку за затяжку времени.
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