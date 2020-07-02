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Лунин получил лучшую оценку среди всех игроков матча Овьедо - Мирандес

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Андрей продолжает покорять Сегунду

Лунин получил лучшую оценку среди всех игроков матча Овьедо - Мирандес
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Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин провел полный матч 37-го тура Сегунды против "Мирандеса" (1:0).

Голкипер отстоял на ноль и получил от испанского статистического портала Sofascore лучший балл среди всех игроков обеих команд - 7,7.

При этом на 89-й минуте украинец получил желтую карточку за затяжку времени.

Лунин получил лучшую оценку среди всех игроков матча Овьедо - Мирандес - изображение 1

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В статье: Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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