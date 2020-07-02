WhoScored дал оценку действиям Андрея Ярмоленко в матче с Челси

Украинский атакующий игрок английского "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко получил оценку 6.94 от британского статистического и аналитического портала WhoScored за игру Английской премьер-лиги с "Челси" (3:2).

Андрей вышел на поле на 78 минуте матча и забил победный гол своей команды в красивой контратаке.

По общей оценке псреди всех 28 игроков обеих команд, принявших участие в поединке, Ярмоленко находится на 8 месте, а героем матча стал польский легионер "Вест Хэм" Томаш Соучек (оценка 8.7).

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Среди действий на поле Ярмоленко WhoScored выделяет один вынос мяча, одно нарушение правил, один успешный дриблинг и один успешный удар по воротам, который стал голевым.

Также Андрей выполнил 8 передач, из них 7 были точными.