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Дэвид Мойес: "Ярма" создает хорошую конкуренцию на позиции

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Дэвид Мойес: "Ярма" создает хорошую конкуренцию на позиции
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В послематчевом флэш-интервью АПЛ наставник "Вест Хэм" Дэвид Мойес выделил в победе над "Челси" (3:2) вклад трех игроков - Джаррода Боуэна, Марка Антонио и Андрея Ярмоленко.

Уже на пресс-конференции Мойес больше поделился впечатлениями от сотрудничества с Ярмоленко (которого называл "Ярма") и его места в команде.

Когда я пришел [в "Вест Хэм"], Андрей не тренировался вместе с командой [из-за травмы]. Я увидел его в работе на тренировке после выхода из карантина. Он ежедневно тренировался и хорошо выполнял свои задачи.

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За то время мы подписали Джаррода Боуэна, он играет на позиции Ярмоленко и за то время, что он находится в команде - хорошо себя зарекомендовал.

Сегодня вечером я имел возможность увидеть "Ярма" в игре, он создает хорошую конкуренцию [на этой позиции]. Джаррод создал один гол, а "Ярма" забил другой, поэтому в этот вечер я доволен обоими.

Дэвид Мойес: "Ярма" создает хорошую конкуренцию на позиции - изображение 1
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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес АПЛ тренер Вест Хэм (Лондон) Джаррод Боуэн
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