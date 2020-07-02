Наставник Аталанты: Жаль, что не сыграет Малиновский

Сегодня в 20:30 по киевскому времени начнется матч итальянской Серии А, в котором бергамская "Аталанта" полузащитника национальной сборной Украины Руслана Малиновского будет противостоять неапольскому "Наполи".

Украинский легионер пропустит встречу из-за перебора желтых карточек. По поводу потерь своей команды высказался в разговоре с Football Italia главный тренер "богини" Джан Пьеро Гасперини.

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В команде хорошее настроение, ведь мы выиграли 3 матча подряд после рестарта сезона. Что касается "Наполи", то ожидали, что они будут бороться за титул, но их рестарт был проблемным. Впрочем, сейчас у них все хорошо. Жаль, что не сыграет Малиновский. Есть проблемы со здоровьем у Паломино, но другие игроки в порядке и готовы играть. Ожидаем классного матча.

Сейчас "Аталанта" находится на 4 месте (57 очков) в турнирной таблице, "Наполи" - на 6 (45 пунктов).