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Евгений Шахов получил оценки за 9 минут в матче с Сампдорией

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SofaScore и WhoScored

Евгений Шахов получил оценки за 9 минут в матче с Сампдорией
Новина українською

Полузащитник национальной сборной Украины и итальянского "Лечче" Евгений Шахов вышел на замену в домашнем матче Серии А с "Сампдорией" (1:2).

Заменил Евгений форварда "Лечче" Рикардо Сапонару. Команда Фабио Ливерани в то время проигрывала, а Шахов изменить ход встречи уже не сумел.

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На счету украинца 3 касания к мячу, 2 передачи (из них одна точная), одна успешная борьба за позицию. Еще однажды Евгений был обыгран в результате дриблинга.

SofaScore поставил украинцу оценку 6.4 при общекомандном рейтинге 6.73. А WhoScored - 5.96 при командном 6.33.

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В статье: Евгений Шахов Сампдория (Генуя) Фабио Ливерани Лечче
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