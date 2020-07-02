Евгений Шахов получил оценки за 9 минут в матче с Сампдорией

Полузащитник национальной сборной Украины и итальянского "Лечче" Евгений Шахов вышел на замену в домашнем матче Серии А с "Сампдорией" (1:2).

Заменил Евгений форварда "Лечче" Рикардо Сапонару. Команда Фабио Ливерани в то время проигрывала, а Шахов изменить ход встречи уже не сумел.

Читайте также Серия А. Милан еле спасается от аутсайдера

На счету украинца 3 касания к мячу, 2 передачи (из них одна точная), одна успешная борьба за позицию. Еще однажды Евгений был обыгран в результате дриблинга.

SofaScore поставил украинцу оценку 6.4 при общекомандном рейтинге 6.73. А WhoScored - 5.96 при командном 6.33.