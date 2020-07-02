Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко

"Фенербахче"? Ближний Восток? Возможно, Бельгия? Или возвращение в киевское "Динамо"? Злопыхатели куда только не провожали Андрея Ярмоленко после не совсем удачной каденции в "Боруссии" и не такой, как бы того хотелось самому Андрею, в Англии. Однако у Ярмоленко есть одно качество, которого не хватало, например, Евгению Коноплянке, которого часто сравнивают с Андреем в силу звездного статуса, шансов в топ-чемпионатах и ​​так далее. У Ярмоленко есть характер. И это поможет ему остаться на топ-уровне как можно дольше.

В "Вест Хэме" Ярмоленко проводит уже второй сезон, а матчей сыграно столько же, сколько и в "Боруссии" всего за год – 27 (против 26-и в "Боруссии"). На протяжении своей английской каденции он дважды выпадал из ритма из-за сложных травм и еще один раз – из-за небольшого повреждения. Но всегда Ярмоленко возвращается с аргументами и оказывается в центре внимания, когда этого особо никто и не ожидает.

Вспомним конец августа - начало сентября, когда Андрей забил в ворота "Уотфорда" и свой гол трепетно ​​посвятил медикам. Тогда это было первое взятие ворот от Ярмоленко в Англии за почти год времени, после чего начался весьма успешный период. В том же сентябре он забил МЮ и "Борнмуту", признавался лучшим игроком тех поединков по статистическим показателям, купался в лучах славы на страницах английской и украинской прессы. А потом так резко, как и его возвращение после травмы, произошло падение: смена тренера в "Вест Хэме", обострение конкуренции на позиции, очередная травма самого Андрея, общекомандный спад, простой из-за карантина и разговоры о скором уходе украинца из Лондона. Если и существует в природе правило, что после взлетов обязательно происходит падение, то карьера Ярмоленко служит для него витриной.

Приобретенный в январе Боуэн, казалось бы, окончательно уничтожил перспективы Ярмоленко в "Вест Хэме", однако украинец как никогда вовремя зацепился за протянутую ему соломинку: гол в ворота "Челси" произошел на одиннадцатой минуте пребывания Андрея на поле. Он был забит с футбольной насмешкой над Рюдигером. Малое количество игрового времени в этом случае сыграла в пользу Ярмоленко: его коронное смещение с фланга ближе к центру и удар с левой в дальний угол работало, но никого не удивляло в УПЛ, в АПЛ же оно работает реже, но когда срабатывает, то имеет эффект бомбы.

Далее по классике жанра Андрей должен был бы сыграть несколько следующих матчей на подъеме, а там уже завершение сезона, благо, убережет от очередной травмы. Благодаря его голу "Вест Хэм" впервые с 2017-го года победил "Челси" в АПЛ и впервые с 2012-го забил в противостоянии с "синими" за матч больше двух раз. Благодаря этому голу жизнь "молотобойцев" в борьбе за выживание упростится.

Благодаря этому голу, возможно, немного притихнут разговоры о том, что история Андрея Ярмоленко в чемпионате Англии уже написана.