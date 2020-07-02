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Немного волшебства "Ярмы". Капитан Вест Хэма рассказал о голе Андрея Ярмоленко

Наши за границей
(3 голосов)

Драматическая история от Райса

Немного волшебства "Ярмы". Капитан Вест Хэма рассказал о голе Андрея Ярмоленко
Новина українською

21-летний хавбек "Вест Хэм" и капитан команды в матче АПЛ с "Челси" (3:2) Деклан Райс рассказал об игре и вспомнил вклад украинского вингера Андрея Ярмоленко, забившего победный гол.

Райс отметил, что в перерыве во время разговора с командой наставник "Вест Хэм" Дэвид Мойес был очень недоволен действиями своих игроков, сообщает официальний сайт лондонского клуба.

Мы договорились в перерыве, что на второй тайме выйдем единой командой и первые 10 минут мы ею были! Выглядели прекрасно, Майкл [Антонио] забил гол, наше командное движение был невероятным. А тогда была усталость в ногах, моя ошибка привела к штрафному и Виллиан нанес топовый удар, который невозможно было отразить. И я такой думаю: "О нет, что здесь вообще происходит?!".

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Но все изменилось благодаря Майку [Антонио], который оказался слева, благодаря тому, что мяч проскользнул к "Ярме" [Андрей Ярмоленко] и благодаря тому, что он создал немного чуда.

Это итог напряженной работы главного тренера и его штаба, потому что они ежедневно 24 часа в сутки думали о футболе и заботились о своей команде. В этот вечер мы завоевали невероятно сложные три очка для наших фанатов и для тренера.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм (Лондон) Деклан Райс
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Комментарии (3)
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Инспектор ( )
02.07.2020 в 14:57
Если еще 100 раз напечатают, мы поверим в конгениальность Ярмоленко.
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0
-1
Королів Антон (Берген - Жидачів)
02.07.2020 в 15:04
У вас просто поганий день. Як я бачу
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+2
0
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Инспектор ( )
02.07.2020 в 15:36
Да нет, как обычно. Просто когда перехлест-раздражает
0
0


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