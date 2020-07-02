Ярмоленко забил свой 6-й гол в АПЛ и вышел на третье место среди украинцев

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко забил победный гол во вчерашнем матче 32-го тура АПЛ с "Челси" (3:2).

Этот гол стал для Андрея 6-м в АПЛ.

Таким образом, Ярмоленко обошел по голам Андрея Воронина, который в свое время забил в АПЛ за "Ливерпуль" 5 голов.

Выше Ярмоленко находятся Андрей Шевченко с 9 голами за "Челси" в 48 встречах и Сергей Ребров с 10 мячами за "Тоттенхэм" в 59 матчах.