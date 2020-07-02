СМИ: В брестском Динамо вспышка коронавируса. Среди заразившихся - украинец Нойок
Три игрока и несколько работников клуба
В брестском "Динамо", за которое играют три украинца, произошла вспышка коронавируса, сообщает белорусская "Трибуна".
Заражены не менее трех футболистов, среди них – украинец Александр Нойок.
Также коронавирус обнаружен у некоторых работников клуба.
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В пресс-службе клуба пока что отказались комментировать ситуацию.
Также сообщается, что "Динамо" запрашивало у АБФФ перенос календарного матча чемпионата со "Смолевичами" (3 июля), но федерация клубу отказала.
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Источник:Трибуна Беларусь
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
02.07.2020 в 20:27
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ratio (Дн-жинск)
02.07.2020 в 19:18
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