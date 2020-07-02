СМИ: В брестском Динамо вспышка коронавируса. Среди заразившихся - украинец Нойок

В брестском "Динамо", за которое играют три украинца, произошла вспышка коронавируса, сообщает белорусская "Трибуна".

Заражены не менее трех футболистов, среди них – украинец Александр Нойок.

Также коронавирус обнаружен у некоторых работников клуба.

В пресс-службе клуба пока что отказались комментировать ситуацию.

Также сообщается, что "Динамо" запрашивало у АБФФ перенос календарного матча чемпионата со "Смолевичами" (3 июля), но федерация клубу отказала.