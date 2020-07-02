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Маркевич: Несколько лет назад чемпионат Украины был не слабее, чем в Италии или Франции

Наши за границей
(2 голосов)

В свете голов Ярмоленко и Виллиана

Маркевич: Несколько лет назад чемпионат Украины был не слабее, чем в Италии или Франции
Новина українською

Известный украинский специалист, глава национальных сборных Украины Мирон Маркевич прокомментировал игру украинца Андрея Ярмоленко в матче АПЛ между "Вест Хэмом" и "Челси", в которой полузащитник "молотобойцев" забил победный гол (3:2).

"Я рад за Ярмоленко. Думаю, Мойес поможет ему закрепиться в основном составе. В "Вест Хэме" футболистов такого класса мало. Ему нужно доверие тренера, и Андрей его оправдает.

В этой игре три гола забили игроки, выступавшие в УПЛ – Виллиан и Ярмоленко. Это говорит о том, что несколько лет назад у нас был сильный чемпионат. У нас был чемпионат одним из лучших в Европе. Может, не уровня АПЛ, но к тому времени точно не слабее, чем в Италии или Франции", – сказал Маркевич.

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В статье: Андрей Ярмоленко Мирон Маркевич Дэвид Мойес Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (6)
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lightning (Одесса)
02.07.2020 в 22:10
Ну то Мирон загнул конечно...не слабее итальянского или французского, был слабее конечно, но намного сильнее нынешнего - это факт.
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0
kapkan (Луганск)
02.07.2020 в 21:29
Были деньги у клубов-соответстаенно были высококлассные и высокооплачиваемые легионеры. Но не было шансов у молодежи. Теперь нужно брать новый вектор развития чемпионата.
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-1
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Romerik (YNWA)
02.07.2020 в 21:52
"не было шансов у молодежи".. А то не означає те, шо молодь була на голову слабша від легів, і через те її і не випускали. Ти не забувай, шо тоді...та й і зараз нашу молудь тренують крім може Шахти і ДК всі фізруки. І шоб перерости легів по рівню в наших просто не було можливості, бо вони на їх фоні були неякі в плані підготовки. Шо по теперішньому рівню чемпіонату і видно. Наші не тягнуть, крім наших з за кордону і лідерів ДК і ШД.
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0
0
kapkan (Луганск)
02.07.2020 в 21:57
Я не против, молодежь была слабее. А сейчас только за счёт нее и существуют некоторые клубы. Но с той молодёжью особо никто и не работал.С ними нужно учиться тренерам работать.
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ПетроФ (Луцьк)
02.07.2020 в 21:24
Від України було 6 клубів в ЄК. В кращі роки в групи пробивались ШД, ДК, МХ, ДД. разок пограв ЧО і ще раз КЛ. Тобто за винятком 3-4 клубів всі інші - дно.
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очстарчер (Одесса)
02.07.2020 в 21:16
Заявить такое можно было лет 40-50 назад, когда никто ничего не видел. В эпоху интернета такое мнение нельзя принимать всерьёз. Да , когда в полном порядке были ШД, ДК, ДД, МХ,ЧО, КЛ, ЗЛ и др. ЧУ был гораздо мастеровитей, интересней, непредсказуемей и т.д. но до европейских грандов нам было далеко.
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