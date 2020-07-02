Маркевич: Несколько лет назад чемпионат Украины был не слабее, чем в Италии или Франции

Известный украинский специалист, глава национальных сборных Украины Мирон Маркевич прокомментировал игру украинца Андрея Ярмоленко в матче АПЛ между "Вест Хэмом" и "Челси", в которой полузащитник "молотобойцев" забил победный гол (3:2).

"Я рад за Ярмоленко. Думаю, Мойес поможет ему закрепиться в основном составе. В "Вест Хэме" футболистов такого класса мало. Ему нужно доверие тренера, и Андрей его оправдает.

В этой игре три гола забили игроки, выступавшие в УПЛ – Виллиан и Ярмоленко. Это говорит о том, что несколько лет назад у нас был сильный чемпионат. У нас был чемпионат одним из лучших в Европе. Может, не уровня АПЛ, но к тому времени точно не слабее, чем в Италии или Франции", – сказал Маркевич.