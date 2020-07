Манчестер Сити - Ливерпуль: Зинченко снова в запасе

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав своей команды на домашний матч 32-го тура АПЛ с "Ливерпулем".

Украинец начнет матч в запасе.

Напомним, что поединок начнется в 22:15.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко сыграл за горожан 20 матчей, в которых забил 1 гол.

How we line-up tonight against Liverpool! ????



XI | Ederson, Walker, Garcia, Laporte, Mendy, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne (C), Foden, Jesus, Sterling.



Subs | Bravo, Stones, Zinchenko, Bernardo, D.Silva, Mahrez, Cancelo, Otamendi, Doyle.



