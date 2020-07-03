Может больше. Владислав Ващук дал совет Дэвиду Мойесу по Ярмоленко
Давать больше игрового времени!
Гол украинца Андрея Ярмоленко за "Вест Хэм" в ворота "Челси" (3:2) прокомментировал Владислав Ващук, экс-защитник киевского "Динамо", московского "Спартака" и национальной сборной Украины.
Ярмоленко - человек-лидер. Много злых языков вокруг него, а на самом деле он великий игрок и может решить исход встречи в одиночку. Его гол в ворота "Челси" - показатель того, что он может. На сколько он готов? Это другой вопрос. Но он может.
На него могут рассчитывать. Он этим голом доказал свою необходимость "Вест Хэму". Но специфика английского футбола заключается в многих моментах. Я думаю, он уже с этим ознакомился, адаптировался к такому футболу.
Травмы, конечно, выбивают из колеи. Теперь надо набрать форму. После каждой тяжелой травмы по полгода надо набирать форму и развивать свои лучшие качества.
Я в Ярмоленко уверен. Когда он на поле, оттягивает на себя большие силы соперника. Но у него будет больше уверенности, если чаще будет играть. Ему нужно доверие тренера, игровая практика, и тогда его не удержать.
Думаю, в "Вест Хэм" рассчитывают, чтобы он забивал голы и тянул команду вперед. После гола в ворота "Челси" Мойес должен больше доверять Ярмоленко. Надеюсь, тренеры примут правильное решение и будут ставить его в основной состав. Он может больше.