Может больше. Владислав Ващук дал совет Дэвиду Мойесу по Ярмоленко

Гол украинца Андрея Ярмоленко за "Вест Хэм" в ворота "Челси" (3:2) прокомментировал Владислав Ващук, экс-защитник киевского "Динамо", московского "Спартака" и национальной сборной Украины.

Ярмоленко - человек-лидер. Много злых языков вокруг него, а на самом деле он великий игрок и может решить исход встречи в одиночку. Его гол в ворота "Челси" - показатель того, что он может. На сколько он готов? Это другой вопрос. Но он может. На него могут рассчитывать. Он этим голом доказал свою необходимость "Вест Хэму". Но специфика английского футбола заключается в многих моментах. Я думаю, он уже с этим ознакомился, адаптировался к такому футболу.

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