До Реброва такого не было. Коуч стал рекорсдменом в Венгрии
Как иностранец
Украинский наставник чемпиона Венгрии "Ференцвароша" Сергей Ребров стал первым тренером-иностранцем в стране, который дважды приводил свой клуб к чемпионству (сезоны 2018-2019 и 2019-2020).
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До него среди тренеров-иностранцев по разу приводили к чемпионству финн Мартти Куусела ("Гонвед" в сезоне 1992-1993), итальянец Марко Росси ("Гонвед", в сезоне 2016-2017), испанец Хоан Каррильо ("Видеотон" 2014-2015), серб Марко Николич ("Видеотон" в сезоне 2017-2018), чех Мирослав Беранек ("Дебрецен" 2006-2007), немец Томас Долль ("Ференцварош" 2016-2017), сообщает M4Sport.
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