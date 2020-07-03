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Коронавирус в Динамо-Брест: под подозрением 6 игроков. К Нойоку добавился Хачериди

Наши за границей
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Нойок побывал в больнице с диагнозом "двухсторонняя пневмония"

Коронавирус в Динамо-Брест: под подозрением 6 игроков. К Нойоку добавился Хачериди
Новина українською

Белорусские СМИ раскопали новые подробности вспышки коронавируса в брестском "Динамо".

Вчера сообщалось, что под подозрением находится три игрока, включая украинца Александра Нойока.

Сегодня же, по информации белорусской "Трибуны", которая ссылается на издание "Прессбол", с подозрением на заражение в команде уже 6 игроков, среди которых и украинец Евгений Хачериди.

Также есть заболевшие среди работников клуба.

Все 6 игроков не поехали на календарный матч чемпионата со "Смолевичами", который состоится 3 июля.

Футболисты находятся дома на самоизоляции. Изначально в больнице был лишь Нойок с диагнозом "двухсторонняя пневмония", однако на данный момент и он уже также находится дома.

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В статье: Евгений Хачериди Александр Нойок Динамо (Брест) коронавирус
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